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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.04.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok görüntü! Ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul Fatih'te trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı iddia edilen 2 sürücü birbirine girdi. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada darp edilen adamı bir genç önce tekmeledi ardından da aracın kapısına sıkıştırdı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga, motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şehremini Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde otomobilleriyle seyir halinde olan 2 sürücü, iddiaya göre trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermedi.

Çevredeki sürücülerin tepki göstermesi üzerine yoluna devam eden sürücü, ilerideki trafik ışıklarında yeniden durdu. Korna basarak öndeki sürücüye tepki gösteren diğer sürücü ardından patinaj çekerek taşkınlık yaptı.

Eşinin, “gitme, yapma” diye bağırışlarına aldırış etmeyen ve öfkeden deliye dönen sürücü, aracından inerek öndeki sürücünün aracına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kapıyı açan öndeki aracın sürücüsü de aşağıya indi. Kısa süre sonra iki sürücü, tekme tokat birbirine girdi.

Sopayla saldırıp tekmelediler, kadınlar çığlık attı

Sopa, tekme, yumruk ve tokatlarla aldığı darbeler ve boğazının sıkılması sonucu kendinden geçen saldırgan, saldırdığı adamın aracına binerek darp edilmekten kurtulmak istedi. Ancak saldırgana karşılık veren gençlerden biri aracın kapısını iterek onu sıkıştırmaya çalıştı. Araçtan çıkartılan adam bir süre daha darp edildikten sonra çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu birbirinden ayırdı.

Çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi. Olay esnasında bazı vatandaşların kavgayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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