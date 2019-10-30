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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok görüntü! 200 kilometre hızda bu şekilde gitti

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İstanbul'da şok görüntü! 200 kilometre hızda bu şekilde gitti

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu’nda ise trafiğin en yoğun olduğu saatte araçların arasından “makas” atarak geçen maganda kazaya davetiye çıkarttı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Fatih Vatan Caddesi'nde ortaya çıkan motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Sık sık hız denemesi yapan maganda, bir başka sürüşünde yine trafikte tek tekerlek üzerinde giderek 200 kilometre hıza ulaştı.

İstanbulda şok görüntü 200 kilometre hızda bu şekilde gitti
200 kilometre hızda tek teker gitti

Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde trafiğin yoğun olduğu bir saate araçların arasında süratli bir şekilde “makas” atarak geçti. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, mega kentin neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda şok görüntü 200 kilometre hızda bu şekilde gitti

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