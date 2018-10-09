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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.10.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok fuhuş operasyonu! Çete liderinin eşi her şeyi anlattı

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İstanbul'da faaliyet gösteren fuhuş çetesi liderinin eşi yaşananlara dayanamayıp her şeyi polise anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese fuhuş baskını düzenledi. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çalışma bahanesiyle Türkiye'ye getirerek fuhuşa zorladığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5.5 ay boyunca çeteyi adım adım izledi. Örgüt lideri H.M.Z.’nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla harekete geçen ekipler, 5 Ekim tarihinde operasyon için harekete geçti. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar esnasında örgüt liderlerinden S.D'nin daha önce tutuklanıp cezaevine gönderildiği, yerine oğlun Y.E.D ve damadı D.K.'nın örgütün başına geçtiği ve örgütü saltanat yöntemi ile yönettikleri anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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