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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.11.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok operasyon! 120 taksi her yerde aranıyor...

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
İstanbul'da şok operasyon! 120 taksi her yerde aranıyor...

İstanbul’da turistleri dolandıran, sahte para veren, müşteri kabul etmeyen, kayıt dışı şoför çalışan 120 araç tespit edildi. Ekipler MOBESE kameraların yardımıyla belirlenen bir aracı Taksim’de suçüstü yakaladı. Araç şoförü “Aracın şoförü değilim, sahibi cezaevine girdi. Onun yerine çıkıyorum” dedi.

İstanbul’da taksicilere yönelik artan şikayet ve dolandırıcılık haberlerinin ardından yetkililer harekete geçti.  İBB’ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile polisler, MOBESE kameralarından taksicileri mercek altına aldı. Özellikle Taksim, Eminönü ve Sultanahmet’teki taksileri takip eden ekipler, turistler ile pazarlık yapan, sahte para veren, taksimetre açmayan, turist dışında müşteri kabul etmeyen 120 taksi plakasını tespit etti.

Ekipler belirlenen bu araçlara müşteri olarak veya turist gibi bindi. Ayrıca araçları kullanan şoförler de mercek altına alındı. Yapılan ilk tespitlerde, 120 taksi plakasının çoğunlukla 4 firmadan kiralandığı, şoförlerin belgesiz olduğu, bazı araçlarda ehliyetsiz çalışan tercih edildiği belirlendi.

ARAÇLAR BAĞLANDI CEZA YAZILDI

Yapılan tespitlerin ardından İBB’ye bağlı Toplu Ulaşım Denetim Ekipleri, Turizm polisleri ve Sivil Trafik ekipleri plakası tespit edilen 120 aracı suçüstü yakalamak için harekete geçti. Ekipler Taksim Meydanı’na gelerek uygulama yaptı. Daha önce plakası belirlenen ve Taksim’de turistlerle pazarlık yapan bir taksi aracı suçüstü yakalandı. Ekipler yaptıkları kimlik incelemesinde araç şoförü T.K.’nın kayıt dışı şoför olduğunu belirledi. Ekipler kayıt dışı olarak taksi kullanan şoföre 259 lira para cezası keserek aracı bağladı. Daha sonra taksi çekici ile götürüldü.

"ARACIN ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GİRDİ"

Taksi şoförü T.K. yaptığı açıklamada “Araç benim üzerime değil. Aracın şoförü cezaevine girdi. Benim arkadaşım olduğu için ben onun yerine çıktım. Araç üzerime değil diye taksi bağlanmamalı. Ben başka bir taksinin şoförüyüm. Bu araçta şoför olduğum sistemden görünmüyor” dedi. Polis ekipleri Taksim meydanında bekleyen diğer taksileri de kontrol etti. Ekipler şoförlük belgesi olmayan araçlara işlem yaptı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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