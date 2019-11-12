İstanbul'da skandal görüntü! Sıraya girip 5 lira veriyorlar...

SON dönemde bazı dizi, şarkı ve sosyal medya içerikleri şiddet ve uyuşturucu kullanımını özendirdiği için tartışma konusu oldu. Bazı içeriklerin sahipleri ve üreticileri hakkında da topluma kötü örnek olduğu gerekçesi ile yetkili kurumlar tarafından dava açılıyor. Bu içerikler erişime engelleniyor. Ancak bunların arasında özellikle silah kullanımının yoğun olduğu bazı içeriklerin gündeme dahi gelmemesi de vatandaşların tepkisine neden oluyor.



İstanbul Balat’ta da bir dizinin çekildiği sokaklarda mahalle sakinleri ek gelir kazanmak amacıyla kendi mahallelerinde çekilen bu diziye ait ürünlerin satışını yapıyor. Mahalleli dizide kullanılan sembollerin basılı olduğu tişörtleri, atkıları, şapkaları ve bileklikleri satıyor. Ayrıca her gün yüzlerce ziyaretçinin geldiği bu sokaklardaki sahnelerin gerçekleştiği harabe yapıların arasında fotoğraf çektirmek isteyenlerden de mahalle sakinleri para alıyor.



SİLAH KUYRUĞU



Özellikle eski bir otoparkta fotoğraf çektirmek isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturuyor. Bunun nedeni de gelen ziyaretçilerin otopark içerisinde silahlarla poz vermesi. Balat’taki eksi ve kullanılmayan bu otoparkta bir tezgah açan iki mahalle sakini sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için gelen ziyaretçilere silah temin ediyor. İstanbul’un hatta Türkiye’nin farklı noktalarından gelen kişiler 5 lira karşılığında tabanca ve uzun namlulu silahlarla fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyorlar. Hatta bazı anne ve babalar İstanbul’un göbeğinde 2-3 yaşlarındaki çocuklarının eline silah tutuşturup bu anların fotoğrafını çekiyor. Mahalle sakinlerine göre sadece bu otoparka silahla fotoğraf çektirmek için günde 100-150 kişi geliyor. Mahalleli, özellikle geçen yıldan itibaren okul dönemlerinde liseli gençlerin dersten kaçıp buraya fotoğraf çektirmek için geldiğini söyledi.



Yasal boşluk var



YASAL düzenlemelerin uyuşturucuyu özendirme konusunda çok net ifadeler içerdiğini ancak konunun silah kullanımını özendirmeye geldiğinde durumun değiştiğini belirten Avukat Alper Sarıca, “Buradaki durumda eylemi gerçekleştirenler kanundaki boşluklardan yararlanıyor. Küçük çocuğunun eline silah verip bunu sosyal medyada paylaşan bir aile aslında çocuğun velayetini tehlikeye atmış demektir. Ancak bu daha ileriki durumlarda gündeme gelen bir yaptırım. Kullanılan silahlar eğer o an içerisine mermi sürüldüğünde ateşe hazır ise 6136 sayılı kanundan ceza verilmesi gerekiyor. Eğer silahlar taklit silah ise bu durumda bir yaptırımı yok. Bu durum aslında genel olarak büyük bir tehlike içeriyor. Hem çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek bir yanlış davranış hem de ortada bir silah kullanımı var” şeklinde konuştu.



Hareket kattı



BALAT’ta çekilen dizi aynı zamanda sokaklarda yeni bir hareketliliğe neden oldu. Türkiye’nin her bölgesinden buraya gelen ziyaretçiler dizinin temasına uygun tasarlanmış kafelerde vakit geçiriyor. 25-30 liradan satılan tematik tişört ve şapkalardan satın alıyor. Dizideki bölümlerde görünen dükkanlardan alışveriş yapıyor.