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    İstanbul'da sis yüzünden bazı vapur seferleri iptal edildi

    DHA
    19.04.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor.

    Yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

     İstanbulda sis yüzünden bazı vapur seferleri iptal edildi

    Etiketler: İstanbul Boğazı , hava durumu , İstanbul , NoMobil , gündem
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