İstanbul'da sis yüzünden bazı vapur seferleri iptal edildi

Yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.