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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
20.02.2019 - 06:14, Son Güncelleme:

Son dakika: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü... İstanbul'da sis kazalara neden oldu

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Son dakika: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü... İstanbul'da sis kazalara neden oldu

İSTANBUL'u etkisi altına alan sis Baltalimanı'nda iki kazaya neden oldu. Aynı noktada meydana gelen kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinden itibaren megakentte etkisini gösteren sis, gece boyunca devam etti. Yoğun sis nedeniyle Baltalimanı'nda aynı noktada yarım saat arayla iki kaza meydana geldi.

İlk kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kavacık'tan Baltalimanı istikametine giden 34 UJ 0987 plakalı kamyonet sürücüsü Nihat Üstün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra yol ayrımında sisin etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce trafik yön levhalarına çarptı, ardından da refüje çıktı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

İkinci kaza ise yaklaşık yarım saat sonra yine Baltalimanı yol ayrımında yaşandı. Salih Keskin, yoğun sis nedeniyle kullandığı taksinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek daha önce kaza yapan 34 UJ 0987 plakalı kamyona arkadan çarptı. İki kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin motor bölümüne giren ağaç kökünü kesti. Kazaya karışan araçlar, ekipler tarafından refüjden kaldırıldı.

İstanbul’da sis etkili oluyor

Öte yandan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yollarda araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

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