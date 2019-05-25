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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
25.05.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

İstanbul'da sır ölüm! Atık su kuyusunda buldular...

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İstanbul'da sır ölüm! Atık su kuyusunda buldular...

İSTANBUL Sancaktepe'de çalıştığı demir doğrama fabrikasının atık su kuyusunda İsmail Y. (22) isimli kişinin cansız bedeni bulundu. İsmail Y.'nin cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay, Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Demir doğrama fabrikasında çalışan İsmail Y. dün gece vardiyasında çalışmak üzere evden ayrıldı.

Sabah saatlerinden itibaren ailesi ve mesai arkadaşları kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulunuldu. Gece saatlerinde ise fabrikada çalışan bir kişi fabrikanın atık su kuyusunda hareketsiz yatan birisini gördü. Çalışan, olayla ilgili polis, sağlık ve itfaiye ihbarda bulundu. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki atık su kuyusunda hareketsiz yatan kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin ise İsmail Y. olduğu anlaşıldı.

Sancaktepe'de şüpheli ölüm
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Olayın ardından fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Olay yeri inceleme ekipleri ise Y.'nin bulunduğu kuyu ve fabrikada delil araştırması yaptı. İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini öğrenerek fabrikaya gelen ablası ise sinir krizleri geçirdi. İsmail Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin incelemelerinin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, İsmail Y.'nin ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Öte yandan, İsmail Y.'nin borcu olduğu ve daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

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