İstanbul'da sınavla öğrenci alan (nitelikli) liseler hangileri?
LGS tercihleri kapsamında İstanbul'da yer alan nitelikli okullar ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul'da sınavla öğrenci alan nitelikli okullar hangileri? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzunda yayımladığı bilgiler dahilinde İstanbul'da yer alan nitelikli liseler hakkında bazı bilgiler
Nitelikli okullar, eğitimciler ve velilerin yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz bilgilerinde sınavla öğrenci alan liseler olarak belirtilen nitelikli okullar, yüzdelik dilimlere göre öğrenci alımı gerçekleştirecek. İşte, o liselerin listesi;
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