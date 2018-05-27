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    İstanbul'da silahlı kavga... Çok sayıda yaralı var

    Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
    27.05.2018 - 18:55 | Son Güncelleme:

    SULTANGAZİ’de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

    Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı’nda meydana geldi.

    İddiaya göre, tezgah yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Silah , kavga , Sultangazi , gündem
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