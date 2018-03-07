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    İstanbul'da silahlı kavga!

    DHA - İHA
    07.03.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da güpegündüz iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, bir kişi yaşamını yitirdi...

    İstanbul Maltepe'de bir köpek çiftliğinin karşısında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir köpek çiftliğinin karşısında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir şahıs hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın yakınları basın mensuplarına tepki gösterirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Maltepe'de silahlı kavga: 1 ölüMaltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    Ayrıntıları aktaracağız...

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , maltepe , ferhatpaşa , gündem
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