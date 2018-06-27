İstanbul’da şiddetli yağmur başladı… Meteoroloji uyardı

Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sabah 08.00'den itibaren başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Yağışların; Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da beklenen yağışlar bugün saat 09.00'da başlayıp, saat 12.00'a kadar devam edecek. Akşam saat 18.00'da yağışlar tekrar başlayarak gece 23.59'a kadar sürecek.









METEOROLOJİ ÜÇ İL İÇİN UYARDI

Meteoroloji genel müdürlüğü de Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilgili şu uyarıları yaptı:

Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Edirne çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 3 saat (06:50-10:00) süresince il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR