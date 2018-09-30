İstanbul'da şiddetli yağış! Dere taştı, binaya yıldırım düştü
İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı.
Olay, sabah saatlerinde Beykoz Elmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti.
İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.
"Büyük bir patlama duyduk”
Olayı duyan bir vatandaş ise büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Bir patlama duyduk, baktık çatı yanıyor. Yıldırım düşmüş. İçeridekiler kendi imkanlarıyla çıktı” dedi.
Beykoz’da ise aşırı yağış nedeni ile bir çok yol ve evi su basarken, bazı bölgelerde yollarda toprak kayması yaşandı. Su baskınları nedeni ile itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Evlerde su tahliyesi yapan itfaiye, sel nedeni ile kapanan yollara da müdahale etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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