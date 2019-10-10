İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor! İşte 5 günlük hava tahmini...
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor. İstanbul'da 5 gün boyunca gökyüzü açık olacak sıcaklık ise 22-23 derece olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Bölge genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, havann az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgenin doğusunda yer yer pus beklenirken rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
İSTANBUL'DA HAVA
İstanbul'da hafta başında etkili olan serin ve yağışlı hava yerini açık bir gökyüzüne bıraktı. Sıcaklıklar 22-23 derecelerde seyredecek. Meteoroloji'nin son verilerine göre önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar yağış beklenmiyor.
İşte 5 günlük hava tahmini:
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