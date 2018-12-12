İstanbul'da sıcak saatler! 'Dur' ihtarına uymadı, polis ateş açtı
Ataşehir’de, ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Aracın içinde bulunan 3 kişiden biri vurularak hayatını kaybederken 2 kişi gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Öleninin yakınları ile polis arasında hastane önünde gerginlik yaşandı.
“GENÇLERİMİZ ÖLMESİN”
Ölen Cihan Seyhan’ın amcası Şakir Seyhan, yaptığı açıklamasında “Olay, çocuklar arabaya biniyor, uygulama noktasında durdurulmak isteniyor, ama galiba ehliyeti olmadığı için kaçıyor. Polis ekipleri arkadan ateş ediyor ve bizim gencimiz Cihan Seyhan’ımız, iki aylık evli gencimizi öldürüyorlar. Emniyet bize, kaçtığını ve polisin de ateş ettiğini söylüyor. Ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, buna sessiz kalmasını istemiyoruz. Ateş eden polis şu an savcılıktaymış. Biz şuan da şoktayız.” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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