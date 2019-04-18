İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estirdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estirdi!
GeriGündem İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’da trafikte sevgilisini de arkasına alıp motosikletle tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya bin 218 lira idari para cezası kesildi.

TEM otoyolu ve E-5 karayolu başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, akan trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Yollarda adeta terör estiren motosikletli, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Zaman zaman sevgilisini de arkasına alan maganda şov uğruna akrobasi hareketleri yapmış, o anları ise kaydettirip sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, görüntülerden motosikletin plakasını belirledi. 17 UR 244 olan plakadan sürücüye ulaşan sivil trafik ekipleri, Barbaros C.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya ifadesinin alınmasının ardından “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden de 108 lira ise olmak üzere toplam bin 218 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Ayrıca magandanın ehliyetine geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan Barbaros C., “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kahreden tesadüf! 9 yıl sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı

Yazılımcı Orkun'a bir dava daha...

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e ev hapsi

'Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor, son söz YSK’nındır'