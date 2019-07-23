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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA)- İHA
23.07.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

İstanbul'da servis kazası

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İstanbul, Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 12 işçi ise yaralandı. 

Kaza saat 08.30 sıralarında Kemerburgaz Yolu Işıklar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Yaşar Özdemir kullandığı 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ekrem Yıldırım'ın kullandığı 16 BH 293 plakalı personel otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada midibüsün içerisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yolcu olmayan otobüste, Yıldırım da kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

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