İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanayız

SİS KALDIRILMADI

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü, şüphe örgüsü henüz kaldırılabilmiş değildir. Demokrasimiz üzerinde kara bulutlar dolaştıran mihraklar İstanbul seçimlerine damga vuran hukuksuzlukları örtbas etmek için titiz çalışma halindedir. YSK’nın vereceği kesin karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmaktadır. Önüne gelen ahkam kesmektedir. Sözde uzmanlar, aydın kisveli provokatörler, eski siyasetçiler, yarım hukukçular, polemikten geçinen akademisyenler yalan yanlış malumatlarla süreci kirletmektedirler. Buna kimsenin hakkı yoktur. Artık söz ve yetki YSK’nındır. Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır. Türkiye’nin önü açılmalı, adalet muhakkak yerini bulmalıdır. MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Kaldı ki itiraza esas teşkil eden deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir.

SÖZLERİMİZE BAĞLIYIZ

MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. MHP’nin temel tercihi ‘Cumhur İttifakı’nın yaşaması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, 2023 lider ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız. Cumhur İttifakı’nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. ‘Cumhur İttifakı’ manşetlerle kurulmamıştır. ‘Cumhur İttifakı’ Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır.

Bize göre herkes eşittir Türkiye’dir. ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücülerle Türkiye ittifakı nasıl sağlanacaktır? Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir. Kumpaslar ittifakımıza çarpıp dağılacaktır. MHP ile AK Parti siyasi hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, seçimlere ayarlı değil, beka ve istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir. İttifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.” m ANKARA

HİLE GÖLGESİ DÜŞMEMELİ

BAHÇELİ, “Dünyanın en büyük Türk kentinin üzerine hile ve usulsüzlüklerin gölgesi asla düşürülmemelidir. Sorumluluk öncelikle YSK’nındır. MHP, YSK’nın alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla saygı gösterecektir. Ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimali karşısında tehdit dilini şiddetlendiren, sokakları işaret eden, karışıklığa davetiye çıkaran siyasi zilletin ateşle oynama hesabı hissedilir derecede belirgindir” dedi.