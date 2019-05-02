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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanayız

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İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’la ilgili karar süreci uzadıkça spekülasyonların çoğaldığını belirterek, “Artık söz ve yetki YSK’nındır. Çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır. MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır” dedi. ‘MHP’yi ve Cumhur İttifakı’nı Hedef Alan Söz ve Değerlendirmelere Yönelik’ başlığıyla yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

SİS KALDIRILMADI

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü, şüphe örgüsü henüz kaldırılabilmiş değildir. Demokrasimiz üzerinde kara bulutlar dolaştıran mihraklar İstanbul seçimlerine damga vuran hukuksuzlukları örtbas etmek için titiz çalışma halindedir. YSK’nın vereceği kesin karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmaktadır. Önüne gelen ahkam kesmektedir. Sözde uzmanlar, aydın kisveli provokatörler, eski siyasetçiler, yarım hukukçular, polemikten geçinen akademisyenler yalan yanlış malumatlarla süreci kirletmektedirler. Buna kimsenin hakkı yoktur. Artık söz ve yetki YSK’nındır. Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır. Türkiye’nin önü açılmalı, adalet muhakkak yerini bulmalıdır. MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Kaldı ki itiraza esas teşkil eden deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir.

SÖZLERİMİZE BAĞLIYIZ

MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. MHP’nin temel tercihi ‘Cumhur İttifakı’nın yaşaması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, 2023 lider ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız. Cumhur İttifakı’nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. ‘Cumhur İttifakı’ manşetlerle kurulmamıştır. ‘Cumhur İttifakı’ Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır.

Bize göre herkes eşittir Türkiye’dir. ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücülerle Türkiye ittifakı nasıl sağlanacaktır? Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir. Kumpaslar ittifakımıza çarpıp dağılacaktır. MHP ile AK Parti siyasi hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, seçimlere ayarlı değil, beka ve istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir. İttifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.” m ANKARA

HİLE GÖLGESİ DÜŞMEMELİ

BAHÇELİ, “Dünyanın en büyük Türk kentinin üzerine hile ve usulsüzlüklerin gölgesi asla düşürülmemelidir. Sorumluluk öncelikle YSK’nındır. MHP, YSK’nın alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla saygı gösterecektir. Ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimali karşısında tehdit dilini şiddetlendiren, sokakları işaret eden, karışıklığa davetiye çıkaran siyasi zilletin ateşle oynama hesabı hissedilir derecede belirgindir” dedi.

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