‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’
GeriGündem ‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU/ANKARA
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dönük itirazını görüşmeyi, sayımlar tamamlandıktan sonra Büyükçekmece ile İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazla birlikte ele alınması kararı tartışma yarattı.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti’nin seçim kurullarından istediği her kararı aldığını ve YSK’nın izlediğini öne sürdü. Yakupoğlu, “1950 yılından bu yana ilk kez YSK’nın bilgisi, denetimi, kuralları dışında ve kanunda düzenlenmemiş bir seçimin seçimi yapılıyor. Bu ikinci seçimi, ilkinin aksine siyasi partiler değil il ve ilçe seçim kurulu hâkimleri ve memurlar yapıyorlar. Tüm ikinci seçim kararlarını, YSK değil hâkimler aldı” dedi.

SEÇMEN LİSTELERİNE SALDIRILIYOR

Yakupoğlu, “AK Parti, yıllardır ama yıllardır kesinlikle uygulanmış olan kesinleşmiş seçmen listelerine saldırmak istiyor. Oysa seçmen listeleri, seçim takviminin başladığı tarihten itibaren YSK’nın mülkiyetinde. Mülkiyet hakkının ihlali ve kadim hukuk kuralı ihlalini, bırakın söylemeyi düşünmek dahi istemiyorum” açıklamasını yaptı.

31 MART LİSTELERİ KULLANILMALIDIR

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen de konuya ilişkin şunları söyledi: “31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nin yenilenmesi halinde izlenecek prosedür; Yüksek Seçim Kurulu’nun 27 Mart 2019 tarihli ve 1683 numaralı kararında gösterilmiştir. Buna göre, bir il seçim kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildiği takdirde, yeni seçim 2 Haziran 2019 günü yapılacaktır. Bu tarih, 2972 sayılı kanunun 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre belirlenmiştir. Yeniden seçimin yapılacağı seçim çevresinde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış seçim için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirmesi yapılmayacak ve yenilenecek seçimde de yapılan ilk seçime ait listeler kullanacaktır. Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde, YSK Başkanlığı’na derhal bildirilmesi gerekir. Belirtmeliyiz ki, bir seçim çevresinde seçim iptal edildiği takdirde seçilen adayın mazbata alma hakkı ortadan kalkacağı gibi, almışsa da bu mazbata geçerli olmayacak ve iptal edilecektir.” 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlçeyi korkutan olay... Simsiyah oldu harekete geçildi

Gürültüyü duyan komşuları ihbar etti

Bunun adı vahşet! İsyan ettiren haber İzmir'den...

YSK Denizli Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi