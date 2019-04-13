‘İstanbul’da seçimin seçimi yapılıyor’
YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dönük itirazını görüşmeyi, sayımlar tamamlandıktan sonra Büyükçekmece ile İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazla birlikte ele alınması kararı tartışma yarattı.
CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti’nin seçim kurullarından istediği her kararı aldığını ve YSK’nın izlediğini öne sürdü. Yakupoğlu, “1950 yılından bu yana ilk kez YSK’nın bilgisi, denetimi, kuralları dışında ve kanunda düzenlenmemiş bir seçimin seçimi yapılıyor. Bu ikinci seçimi, ilkinin aksine siyasi partiler değil il ve ilçe seçim kurulu hâkimleri ve memurlar yapıyorlar. Tüm ikinci seçim kararlarını, YSK değil hâkimler aldı” dedi.
SEÇMEN LİSTELERİNE SALDIRILIYOR
Yakupoğlu, “AK Parti, yıllardır ama yıllardır kesinlikle uygulanmış olan kesinleşmiş seçmen listelerine saldırmak istiyor. Oysa seçmen listeleri, seçim takviminin başladığı tarihten itibaren YSK’nın mülkiyetinde. Mülkiyet hakkının ihlali ve kadim hukuk kuralı ihlalini, bırakın söylemeyi düşünmek dahi istemiyorum” açıklamasını yaptı.
31 MART LİSTELERİ KULLANILMALIDIR
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen de konuya ilişkin şunları söyledi: “31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nin yenilenmesi halinde izlenecek prosedür; Yüksek Seçim Kurulu’nun 27 Mart 2019 tarihli ve 1683 numaralı kararında gösterilmiştir. Buna göre, bir il seçim kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildiği takdirde, yeni seçim 2 Haziran 2019 günü yapılacaktır. Bu tarih, 2972 sayılı kanunun 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre belirlenmiştir. Yeniden seçimin yapılacağı seçim çevresinde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış seçim için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirmesi yapılmayacak ve yenilenecek seçimde de yapılan ilk seçime ait listeler kullanacaktır. Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde, YSK Başkanlığı’na derhal bildirilmesi gerekir. Belirtmeliyiz ki, bir seçim çevresinde seçim iptal edildiği takdirde seçilen adayın mazbata alma hakkı ortadan kalkacağı gibi, almışsa da bu mazbata geçerli olmayacak ve iptal edilecektir.”
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