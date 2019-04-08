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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul'da seçim mesaisi

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İstanbul'da seçim mesaisi

YEREL seçimlerde resmi olmayan rakamlara göre CHP’nin önde göründüğü İstanbul’da geçersiz oyların sayımı devam ediyor.

Sonuçlara AK Parti’den itirazların devam etmesi üzerine 39 ilçedeki sandıkların tamamına yakınında geçersiz oylar yeniden sayıldı. Geriye kalan sandıklarda, büyükşehir belediyesi için atılan oylar sayılıyor.

İstanbulda seçim mesaisi

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı rakamlara göre İstanbul’da 23 ilçede sayımlar devam ediyor, geçersiz oyların yüzde 78’i sayılmış durumda. Gaziosmanpaşa ilçesinde de dün Küçükköy Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan sayım işlemleri, partililer eşliğinde yapıldı.

SON DURUM

İstanbul’da oy kullanılan toplam sandık sayısı: 31186

İstanbul’da oy kullanılan toplam sandık sayısı: 31186

İtirazlar üzerine yeniden sayılan toplam sandık sayısı: 16989

Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği sandık sayısı: 13829

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