İstanbul'da seçim mesaisi
YEREL seçimlerde resmi olmayan rakamlara göre CHP’nin önde göründüğü İstanbul’da geçersiz oyların sayımı devam ediyor.
Sonuçlara AK Parti’den itirazların devam etmesi üzerine 39 ilçedeki sandıkların tamamına yakınında geçersiz oylar yeniden sayıldı. Geriye kalan sandıklarda, büyükşehir belediyesi için atılan oylar sayılıyor.
CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı rakamlara göre İstanbul’da 23 ilçede sayımlar devam ediyor, geçersiz oyların yüzde 78’i sayılmış durumda. Gaziosmanpaşa ilçesinde de dün Küçükköy Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan sayım işlemleri, partililer eşliğinde yapıldı.
SON DURUM
İstanbul’da oy kullanılan toplam sandık sayısı: 31186
İstanbul’da oy kullanılan toplam sandık sayısı: 31186
İtirazlar üzerine yeniden sayılan toplam sandık sayısı: 16989
Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği sandık sayısı: 13829
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