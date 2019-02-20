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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

İstanbul’da şaşırtan manzara! Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

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İstanbul’da şaşırtan manzara! Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

İstanbul’da yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor. Şehir hatlarından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle birçok seferin iptal edildiği duyuruldu. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul (özellikle boğaz çevresi ve güneyi), Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olarak görülecek.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Şehir hatlarından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

Eminönü-Üsküdar, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Kadıköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Eminönü-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Eminönü-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

İstanbul’da şaşırtan manzara Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...


vapur seferleri iptal olunca Marmaray'da uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da şaşırtan manzara Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...


İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
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