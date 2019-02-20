İstanbul’da şaşırtan manzara! Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
İstanbul’da yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor. Şehir hatlarından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle birçok seferin iptal edildiği duyuruldu. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul (özellikle boğaz çevresi ve güneyi), Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olarak görülecek.
Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Şehir hatlarından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde:
Eminönü-Üsküdar, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Kadıköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
Eminönü-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
Eminönü-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
vapur seferleri iptal olunca Marmaray'da uzun kuyruklar oluştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle