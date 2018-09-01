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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.09.2018 - 22:43, Son Güncelleme:

İstanbul'da şarbon şüphesi: Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama

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İstanbul'da şarbon şüphesi: Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. Konuyla ilgili CNN Türk'e telefonla açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 kişi İstanbul'da şarbon şüphesiyle hastanelere başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

BAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Büyükçelkmekçe Silivri'den kurban alan vatandaşımız etleri tükettikten sonra etlerin kokuşması üzerine Pendik'te sağlık kurumuna başvuru yapmış. Bu başvuru sonrasında etlerde yapılan incelemede şarbon pozitif çıkmış. Etler hemen imha edildi. Böyle bir vaka çıktığı için hemen müdürlüğümüz de bakanlığımıza haber verdi. Akabinde 28 kişinin etlerle teması tespit edildi. Bu kişiler İstanbul'daki hastanelerimizde incelemeye alındı. Altı vatandaşımız hemen taburcu edildi. 22 kişi incelemelerden sonra taburcu edildi. 4 kişi de ise şarbon şüphesi var. İleri derece tetkikler yapıldıktan sonra sonuçlar çıkacak.

Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 şüpheli hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarın sabatan itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.

Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et tüketebilirler."

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, ot yiyen hayvanlarda görülen şarbon bacillus anthracis isimli bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon hastalığıdır. Hayvandan insana, hayvandaki yaraya temas edilmesi, hayvanın etinin yenilmesi, hastalıklı hayvanın bulunduğu alandaki şarbon sporlarının solunması sonucu insana bulaşır. Bakteriyel bir hastalık olan şarbon, genellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi Akdeniz ülkelerinde görülmektedir. Ölümlere neden olabilen bu hastalık, insanlar ve hayvanlardaki belirtileri benzerlik gösterir. Şarbon hastalığı, deri, akciğer ve bağırsak olmak üzere üç gruba ayrılır. Akciğer ve bağırsak yoluyla bulaşması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Şarbon, etkenin vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıkar.

İstanbul'da şarbon şüphesi
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