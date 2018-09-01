İstanbul'da şarbon şüphesi: Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. Konuyla ilgili CNN Türk'e telefonla açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 kişi İstanbul'da şarbon şüphesiyle hastanelere başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.
BAKANDAN İLK AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:
"Büyükçelkmekçe Silivri'den kurban alan vatandaşımız etleri tükettikten sonra etlerin kokuşması üzerine Pendik'te sağlık kurumuna başvuru yapmış. Bu başvuru sonrasında etlerde yapılan incelemede şarbon pozitif çıkmış. Etler hemen imha edildi. Böyle bir vaka çıktığı için hemen müdürlüğümüz de bakanlığımıza haber verdi. Akabinde 28 kişinin etlerle teması tespit edildi. Bu kişiler İstanbul'daki hastanelerimizde incelemeye alındı. Altı vatandaşımız hemen taburcu edildi. 22 kişi incelemelerden sonra taburcu edildi. 4 kişi de ise şarbon şüphesi var. İleri derece tetkikler yapıldıktan sonra sonuçlar çıkacak.
Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 şüpheli hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarın sabatan itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.
Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et tüketebilirler."
ŞARBON NEDİR?
Şarbon, ot yiyen hayvanlarda görülen şarbon bacillus anthracis isimli bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon hastalığıdır. Hayvandan insana, hayvandaki yaraya temas edilmesi, hayvanın etinin yenilmesi, hastalıklı hayvanın bulunduğu alandaki şarbon sporlarının solunması sonucu insana bulaşır. Bakteriyel bir hastalık olan şarbon, genellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi Akdeniz ülkelerinde görülmektedir. Ölümlere neden olabilen bu hastalık, insanlar ve hayvanlardaki belirtileri benzerlik gösterir. Şarbon hastalığı, deri, akciğer ve bağırsak olmak üzere üç gruba ayrılır. Akciğer ve bağırsak yoluyla bulaşması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Şarbon, etkenin vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıkar.
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