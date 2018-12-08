İstanbul'da sanal kumara gece baskını
İstanbul'da sanal kumar oynatılan bir adresi basan polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan bilgisayarlar ve paraya el konuldu.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi üzerindeki bir adreste sanal kumar oynatıldığı bilgisi üzerine takip başlattı. Bir süre adresle ilgili sıcak takip yapıldıktan sonra 4 Aralık 2018 günü gece saat 01.00 sıralarında operasyon başlatıldı.
Adreste bilgisayarlar üzerinden sanal kumar oynayan 10 kişi ile kumar oynatan S.K adlı kişi gözaltına alındı. Aramada 1 televizyon, 12 laptop, 2 modem ve 950 TL paraya el konuldu. İnternet üzerinden bir oyun sitesinden oynatılan kumarla ilgili S.K hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak"tan işlem yapılırken, kumar oynayan 10 kişiye de "5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu" uyarınca idari işlem yapıldı. 2 bölümden oluştuğu belirlenen kumar oynatılan adres zabıta müdürlüğü ekiplerince de mühürendi.
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