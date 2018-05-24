Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da sahur vakti operasyon! 2008 yılında batmıştı

    İstanbul'da sahur vakti operasyon! 2008 yılında batmıştı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ersan SAN /DHA
    24.05.2018 - 05:53 | Son Güncelleme:

    22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

    Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskele yerine yerleştirildi. Saat 02:30'da başlayan çalışmalar saat 05:00'a kadar devam etti. Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy'e getirildi.

    TAMAMER YERLİ ÜRETİM

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak. 2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebilecek.

    Etiketler: HABER , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri