İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Oruç ibadetinin yerine getirecek olan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, iftar sonrası sahur saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Niyet ederek oruç tutacak olan İstanbullular, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı sahur saatlerine ulaşmak ve bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul ve diğer iller için imsakiye vakitleri ve sahur saatleri.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Oruç ibadetini yerine getirecek olan İstanbul halkı da sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
İSTANBUL SAHUR SAATLERİ VE 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ
İstanbul'da sahur saat 04:05'te gerçekleşecek. İstanbul'da diğer günler için sahur ve iftar saatleri şu şekilde;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:05
|05:47
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
Tüm illerin sahur ve iftar saatlerine ulaşmak için resme tıklayın.
SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun sağlıklı sahur için verdiği öneriler şöyle;
1- Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.
2- Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.
3- Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.
4- Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
5- Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.
6- Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.
7- Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...
8- Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.
9- Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.
10- Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.
RAMAZANDA SUSAMAMAK İÇİN NE YAPMALI?
Çay ve kahve içerken dikkat
Ramazan'da orucunuzu açtıktan sonra hemen çay veya kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.
Aşırı yemek yemekten kaçının
İftarda veya sahurda çok fazla yemek yemek hem sindirim sisteminizi yorar hem de su ihtiyacınızı artırır.
Sahur ve iftarda yeterli oranda su tüketin
Ramazan ayında yemek yeme düzeni değiştiği için iftar ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri.
Tuzlu gıdalar tüketmeyin
Fazla tuzlu gıdalar susama ihtiyacı doğurduğu için bu dönemde kaçınılması gereken besin gruplarının başında geliyor.
Asitli içeceklere paydos
Su ihtiyacını asitli içecekler veya meyve suları ile gidermek daha fazla susuzluk çekmenize neden olabilir. Bunun yerine Ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelin.
Sahurda soslu ve yağlı besinlerden uzak durun
Sahurda kızartmış veya yağlı besin grupları yerine peynir, ekmek veya yulaf gibi daha rahat sindirilen tipte yiyecekler tüketmek susuzluğu engelliyor.
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