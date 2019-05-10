İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri

Ramazan ayının beşinci gününü geride bırakmamızın ardından, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sahur vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Sahur saatlerini öğrenen İstanbul halkı, sahur hazırlıklarını bu bilgilere göre tamamlayacak. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.

İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 5 10 Mayıs 04:02 20:16 21:52 6 11 Mayıs 04:00 20:17 21:54 7 12 Mayıs 03:58 20:18 21:55 8 13 Mayıs 03:57 20:19 21:57 9 14 Mayıs 03:55 20:20 21:58 10 15 Mayıs 03:54 20:21 22:00 11 16 Mayıs 03:52 20:22 22:01 12 17 Mayıs 03:51 20:23 22:03

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatleri ile ilgili bilgilere ulaşabilir.

RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENMENİN PÜF NOKTALARI

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan bir kişilerin nasıl beslenmemesi gerektiği tartışmalarına Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ezgi Yaşar’dan açıklama geldi. Yaşar, Ramazan ayı içerisinde beslenme ile ilgili en sık yapılan hatalar; sahura kalkmamak, iftarı tek seferde tamamlamak, yeterince su içmemek, tatlı tüketim sıklığının ve porsiyonun hızlı olması ve hareketsiz kalmaktır dedi.

Ramazan ayında oruç tutanlar, sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saat besin ve su alamayacaklar. Bu uzun süren açlık ve susuzluk sonrasında yanlış beslenmenin kan şekerinin birden fazla yükselmesi, vücudun yağ oranının artması, hazımsızlık problemleri, vücut direncinin düşmesi ve bireyin daha verimsiz olması gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini söyleyen Özel Hayat Hastanesi Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ezgi Yaşar, Ramazan ayı içerisinde beslenme ile ilgili en sık yapılan hatalar; sahura kalkmamak, iftarı tek seferde tamamlamak, yeterince su içmemek, tatlı tüketim sıklığının ve porsiyonun hızlı olması ve hareketsiz kalmaktır diyor.

İFTARDA 10 DAKİKA ARA VERMEYE ÇALIŞIN

Dyt. Ezgi Yaşar oruç sonrasında sağlıklı bir iftar öğünü yapmak için oruç açılırken suyun yanında mutlaka 1 2 adet kuru meyve, 1 2 adet zeytin veya 1 tüm ceviz içinin de tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, Su tüketimini en fazla 2 bardak ile sınırlandırmak mide hacminin su ile dolmaması, içilen suyun çok soğuk olmaması da mide hassasiyetlerinin oluşmaması açısından oldukça önemlidir. Uzun açlık sonrasında kuru meyve yanında sağlıklı yağ içeriği olan zeytin ya da ceviz ile oruç açılması kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar. Böyle bir başlangıç sonrasında mutlaka çorba ve yanında yoğurt, ayran, cacık, kefir, peynir gibi protein kaynağı ile davam edilmelidir. Bu beslenmeye bireyin ihtiyacına uygun olarak 1 üçgen dilim pide de eklenebilir. Ana yemeğe geçilmeden önce ise 10 dakika kadar ara vermek ve hareket etmek enerji harcaması sağlayacağı için tüketilen öğünün direkt yağ olarak depolanmasını engeller. İftarın son kısmında ise etli sebzeli yemek, kuru baklagil yemeği, kırmızı et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek bir ana yemek ve yine bireyin ihtiyacına göre 1 üçgen dilim pide tüketmek doğru bir iftar şekli olacaktır dedi.

Ramazanın olmazsa olmazlarından tatlı tüketimi konusunda da tavsiyelerde bulunan Yaşar, Eğer kişi erken yatmıyorsa ve insülin direnci ya da diyabet gibi kronik bir hastalığı bulunmuyorsa iftardan yaklaşık 2 saat sonra, 1 2 top dondurma veya sütlü tatlı tüketebilir. Tatlı tüketiminin her akşam olmaması, Ramazan ayı içerisinde kilo kontrolünün sağlanması için oldukça önemlidir. Tatlı yerine iftar sonrası 1 2 porsiyon taze meyve tüketimi günlük posa desteklenmesi, yeterli vitamin ve mineral alımı ve Ramazan ayında sıklıkla görülen kabızlık problemlerinin önlenmesi açısında oldukça önemlidir diye konuştu.

SAHURDA PROTENİ YÜKSEK, KAHVALTI TÜRÜ ÖĞÜN TERCİH EDİLMELİ

Ramazanın son öğünü olan sahurda ise protein açısında zengin ve kahvaltı türü bir yemek tercih edilmesi gerektiğini belirten Yaşar, Sahurda hafif bir beslenme midenin daha geç boşalmasına, tokluk hissinin daha uzun olmasına, kan şekerinin gün boyunca daha kontrollü olmasına yardımcı olur. Sahurda peynir, yumurta, posa içeriği yüksek olan tam buğday veya tahıl ekmek, mevsime uygun domates, salatalık, biber, yeşillikler örnek bir menü olabilir. Ezana 5 10 dakika kala da ayran, kefir ya da süt gibi sıvı protein alımı ise tokluk hissini uzatır ve kan şekeri dengesini sağlar dedi.

TUZ İÇERİĞİ YÜKSEK YİYECEKLERDEN KAÇININ

Özel Hayat Hastanesi Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ezgi Yaşar, oruç tutan bireylerin tercih etmemesi gereken besinleri ise şöyle sıraladı; Oruç tutan kişilerin tuz içeriği yüksek ve gün içerisinde susuzluk hissini artıracak olan turşu, zeytin, konserve gıdalar, sucuk, salam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, kavrulmuş ceviz, fındık, badem, çekirdek gibi kuruyemişlerden uzak durmaları gerekir. Bunlar hem gün içerisinde daha erken susamaya neden olacak hem de vücutta su tutulumu yapılacağı için tüketilen suyun vücutta yeterince kullanılamamasına neden olacaktır.