İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? Diyanet il il sahur saatleri

Yarın tutacakları oruçları için bu gece sahura kalkacak vatandaşlar, sahur saati sorgulamalarına başladı. Ramazan ayının 14 gününü geride bırakan vatandaşlar şimdi bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet il il sahur saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Ankara'da 03:37'de, İstanbul'da 03:46'da, İzmir'de 04:08'de, Adana'da ise 03:43'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).