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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? Diyanet il il sahur saatleri

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İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? Diyanet il il sahur saatleri

Rahmet ve bereket ayı ramazanda oruçlarını tutan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki sahur vakitlerini kontrol etmek için 2019 ramazan imsakiyesini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sahur ve imsak saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, bu gece sahura saat kaçta kalkılacak?

Yarın tutacakları oruçları için bu gece sahura kalkacak vatandaşlar, sahur saati sorgulamalarına başladı. Ramazan ayının ilk 7 gününü geride bırakan vatandaşlar şimdi bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet il il sahur saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Ankara'da 03:47'de, İstanbul'da 03:57'de, İzmir'de 04:17'de, Adana'da 03:51'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

İstanbulda sahur saat kaçta yapılacak Diyanet il il sahur saatleri

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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