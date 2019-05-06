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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte İstanbul sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

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İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte İstanbul sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, İstanbul sahur saatleri ile ilgili bilgileri öğrenmek için internet üzerinden araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il sahur saatlerini ve 2019 Ramazan İmsakiyesiyle ilgili detayları resmi internet sayfasında paylaşmıştı. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte, İstanbul sahur saati ve Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgiler.

İstanbul sahur saatleri, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konulardan birini oluşturuyor. İstanbullu vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul sahur saatleriyle ilgili detaylara ulaşmak istiyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve İstanbul iftar, sahur vakitleri...

İSTANBUL SAHUR SAATLERİ VE 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarih(Sahur)SabahÖğleİkindi(İftar)(Teravih)
106.05.201904:0905:5013:0616:5820:1221:46
207.05.201904:0705:4913:0616:5820:1321:47
308.05.201904:0505:4713:0616:5920:1421:49
409.05.201904:0305:4613:0616:5920:1521:51
510.05.201904:0205:4513:0616:5920:1621:52
611.05.201904:0005:4413:0616:5920:1721:54
712.05.201903:5805:4313:0517:0020:1821:55
813.05.201903:5705:4213:0517:0020:1921:57
914.05.201903:5505:4113:0517:0020:2021:58
1015.05.201903:5405:4013:0517:0120:2122:00
1116.05.201903:5205:3913:0517:0120:2222:01
1217.05.201903:5105:3813:0517:0120:2322:03
1318.05.201903:4905:3713:0617:0120:2422:04
1419.05.201903:4805:3613:0617:0220:2522:05
1520.05.201903:4605:3513:0617:0220:2622:07
1621.05.201903:4505:3513:0617:0220:2722:08
1722.05.201903:4405:3413:0617:0320:2822:10
1823.05.201903:4205:3313:0617:0320:2922:11
1924.05.201903:4105:3213:0617:0320:3022:13
2025.05.201903:4005:3213:0617:0320:3022:14

 

İstanbulda sahur saat kaçta İşte İstanbul sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi
İFTARDA SULTANAHMET MEYDANI DOLUP TAŞTI

Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayının ilk iftarında binlerce kişi bir araya geldi. Top atışıyla duyurulan iftar vaktinin ardından binlerce İstanbullu sokak iftarında kendileri için hazırlanan yemekleri yiyerek ilk iftarı birlikte yaptı.

Sultanahmet Meydanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği için binlerce kişi akşam saatlerinde bir araya geldi. İftar için masalara oturan İstanbullular saatlerce iftar vaktinin gelmesini bekledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergin Turan tarafından ateşlenen topla iftar saati duyurulurken, 17 bin kişi aynı anda iftar açtı. Sultahahmet bölgesinde bulunan turistlerde iftar programına ilgi gösterirken sık sık kamera ve fotoğraf çektiler.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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