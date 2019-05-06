İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte İstanbul sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

İstanbul sahur saatleri, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konulardan birini oluşturuyor. İstanbullu vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul sahur saatleriyle ilgili detaylara ulaşmak istiyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve İstanbul iftar, sahur vakitleri...

İSTANBUL SAHUR SAATLERİ VE 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih (Sahur) Sabah Öğle İkindi (İftar) (Teravih) 1 06.05.2019 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 2 07.05.2019 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 3 08.05.2019 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 4 09.05.2019 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 5 10.05.2019 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 6 11.05.2019 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 7 12.05.2019 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 8 13.05.2019 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 9 14.05.2019 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 10 15.05.2019 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 11 16.05.2019 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 12 17.05.2019 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 13 18.05.2019 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 14 19.05.2019 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 15 20.05.2019 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 16 21.05.2019 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 17 22.05.2019 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 18 23.05.2019 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11 19 24.05.2019 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13 20 25.05.2019 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14



İFTARDA SULTANAHMET MEYDANI DOLUP TAŞTI

Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayının ilk iftarında binlerce kişi bir araya geldi. Top atışıyla duyurulan iftar vaktinin ardından binlerce İstanbullu sokak iftarında kendileri için hazırlanan yemekleri yiyerek ilk iftarı birlikte yaptı.

Sultanahmet Meydanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği için binlerce kişi akşam saatlerinde bir araya geldi. İftar için masalara oturan İstanbullular saatlerce iftar vaktinin gelmesini bekledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergin Turan tarafından ateşlenen topla iftar saati duyurulurken, 17 bin kişi aynı anda iftar açtı. Sultahahmet bölgesinde bulunan turistlerde iftar programına ilgi gösterirken sık sık kamera ve fotoğraf çektiler.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).