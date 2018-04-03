İstanbul'da sahte rapor çetesine baskın

Saat 05.00 sıralarında İstanbul’da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy olmak üzere 16 ilçede; İstanbul dışında da Tokat, Edirne, Kırklareli, Düzce illeri olmak üzere toplamda 54 adrese baskın yapıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli yakalanırken firari durumunda olan 13 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Çetenin, sağlıklı ya da engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek şahısları yönlendirme yaparak rapor alacakları hastalıklarla bilgi vererek sahte/usulsüz engelli raporu aldıkları; erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantaj ve hizmetlerden usulsüz yararlandırılmasını sağladıkları açıklandı.