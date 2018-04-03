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    İstanbul'da sahte rapor çetesine baskın

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    03.04.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sahte raporlarla büyük vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli operasyon başlattı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, yönettikleri, üye oldukları, rüşvet, sahtecilik suçları işeyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen  44  şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

    Saat 05.00 sıralarında İstanbul’da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy olmak üzere 16 ilçede; İstanbul dışında da Tokat, Edirne, Kırklareli, Düzce illeri olmak üzere toplamda 54 adrese baskın yapıldı.

    Eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli yakalanırken firari durumunda olan 13 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

    Çetenin, sağlıklı ya da engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek şahısları yönlendirme yaparak rapor alacakları hastalıklarla bilgi vererek sahte/usulsüz engelli raporu aldıkları; erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantaj ve hizmetlerden usulsüz yararlandırılmasını sağladıkları açıklandı. 

    Etiketler: sahte rapor , çete , gündem
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