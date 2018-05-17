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    İstanbul'da şafak vakti operasyon

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    17.05.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Maltepe’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gülsuyu Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

    Bülbül Deresi Sokak’ta iki katlı binanın üst katına düzenlenen baskında önce özel harekat polisi eve girdi. Ardından da narkotik polisleri evde arama yaptı. Narkotik köpeği de binanın karşı bahçesinde arama yaptı.

    İstanbulda şafak vakti operasyon

     

    Etiketler: Maltepe , İstanbul , uyuşturucu operasyonu , gündem
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