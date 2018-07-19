İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: 23 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece, Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 28 adrese baskın yapıldı.
Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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