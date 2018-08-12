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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
12.08.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

İstanbul'da sabah saatlerince feci kaza

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İstanbul'da sabah saatlerince feci kaza

D-100 Karayolu Maltepe istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce hafif ticari araca ardından da damacana su yüklü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçtaki bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Altıntepe mevkii Bostancı istikameti saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine hızla ilerlediği iddia edilen Göktuğ P. idaresindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce aynı şerit de ilerleyen 60 EG 972 plakalı otomobile ardından da damaca su yüklü 34 VBR 23 plakalı kamyona çaparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 karayolunda feci kaza
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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN DİĞER İKİ KİŞİDE YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta sıkışanlara müdahale bulunurken itfaiye ekipleri de sıkışanları çıkarmaya çalıştı. Otomobilin içerisinde 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Durmuş Altınoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıların birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

İstanbulda sabah saatlerince feci kaza



KAZAYI GÖRMEK İÇİN BASTONLUYLA GELDİ

D-100 Karayolunda yaşanan kaza nedeniyle bazı vatandaşlar durumu cep telefonuyla kayıt ederken bir vatandaş ise kaza yerine bastonuyla gelerek kazayı incelemeye çalıştı.

ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA D-100 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Otomobilin içerisinde hayatını kaybeden Altınoğlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekipleri incelemesi ve çevrede delil araştırmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süreliğine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü G.P. ile kamyonetin sürücüsü Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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