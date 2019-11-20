İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul sabah namazı saat kaçta kılınacak?
İstanbul Müftülüğü'nün açıklamasına göre; İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak. Bu gelişmenin ardından İstanbul sabah ezanı vakti merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul sabah namazı saat kaçta kılınacak?
İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen, 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle