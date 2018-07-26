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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (AA)
26.07.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

İstanbul'da renkli taksiler ilgi gördü! Sarı taksi 100 TL, turkuaz taksi 115 TL, siyah taksi ise...

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Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren turkuaz ve siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat edenlere ilgi büyük... Sarı taksilere göre daha pahalı olan araçta, yolcular için klima, televizyon, masa, buzdolabı bulunan, içecek ve yiyecek bulunuyor. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Bu farklar aslında kurtarmıyor. Siyah lüks taksilerde ise bu ücret 200 lira. D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olması taksicileri sevindirecektir" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda bir süredir hizmet veren turkuaz ve lüks siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat eden yolcular için konforun yanı sıra güvenli bir seyahat imkanı da sunuyor. Ücret tarifesi normal araçlara göre daha pahalı olan taksileri tercih eden müşteriler, içerisinde klima, televizyon, masa, buzdolabı ve içecek ikramı bulunan araçlardan memnun. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lüks taksilerle İstanbul'daki yapımı süren yeni havalimanına hazırlık yaptıklarını söyledi. Yolcuların memnuniyetine göre lüks taksilerin sayısının artırılabileceğini ifade eden Can, "Lüks siyah taksiler yeni havalimanında en az 100 tane olacak. Talebe göre bu araçlar daha da artacaktır." dedi.

Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOM) İstanbul'da hem sarı hem turkuaz hem de siyah taksilerin hizmet verebilmesi ve yolcuların bunları seçebilmesini istediklerini kaydetti.

'ASLINDA KURTARMIYOR...'

"C", "D" ve "E" segmenti araçları vatandaşların rahatça seçmesi gerektiğini dile getiren Can, "Turkuazlarda tarife çok düşük. Esnaf, bunu mecburiyetten alıyor. Bunlarla diğer araçlar arasında hem fiyat farkı var, hem de maliyet çok yüksek. Onun için bunlar arasında ücret makasının da düzeltilmesini esnaf arkadaşlarımız adına istiyoruz." diye konuştu. Can, lüks taksi araçlarında ÖTV indiriminin bir defa mahsus uygulandığına, kaza yapıldığında ise yeni bir araç alınması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle "D" segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasının taksicileri sevindireceğini bildirdi. Keyfi haller dışında zaruriyet dolayısıyla araç değiştirildiğinde ÖTV indiriminin çok kolaylık sağlayacağını anlatan Can, turkuaz ile sarı taksiler arasında taksimetre ücreti açısından çok fark olmadığını kaydetti.

Can, ikisi arasında hizmet bedelinde yüzde 15'lik değişiklik olduğuna değinerek, "Aslında bu çok düşük bir maliyet. Belediyemiz bunu çok kısa zamanda düzenleyeceğini söylüyor. Çünkü sarı ile turkuaz arasında yaklaşık 2,5 misli maliyet farkı var. Turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Bu farklar aslında kurtarmıyor. Siyah lüks taksiler de ise bu ücret iki misli artıyor. Örneğin 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor." ifadelerini kullandı.

Can, özellikle kalabalık seyahat eden yolcuların lüks taksilerden çok memnun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yolcular tarafında bir sıkıntı yok. Yüzde 15'lik fark onlar için çok önemli değil. Aslında ücret farkının en az yüzde 40-45 falan olması gerekiyor. Siyah araçlara zaten Atatürk Havalimanı'nda ihtiyaçtan biniliyor. Dört kişi, bizim gibi kilolu insanlar olursa, onlar bu arabaya biniyor. İki taksi tutacağına lüks siyah taksiyi tercih ediyor. Bu araçlar daha çok tutuluyor şu anda. Hem turkuaz hem de siyah taksilerde müthiş bir sıçrama yapıldı. Genelde kalabalık aileler uçuş sonrası seyahatlerde bölünmek istemiyor. 4-5 kişilik aile 2 araç yerine tek araçla seyahat etmek istiyor. Havalimanında araç kiralama tarifesi karmakarışık. Orada 1.500 liradan 2.500 liraya kadar para isteyenler var. Onlarla bizim lüks taksilerimizi mukayese edemeyiz. Bir kere bizimkiler taksimetre hesabı. Ne kadar gidersen o kadar para ödersin. Örneğin, siyah lüks taksiler, Taksim'e 120-130 liraya gidiyor. Herkes lüks seyahat ister ama onun bir maliyeti vardır. Esnafa da müşteriye de bir maliyeti oluyor. Yolcu olarak da esnaf olarak da bu bedeli ödemeye hazırsak lükse 'hayır' diyen yok. Ayrıca 'E' segmenti minibüslere, taksi plakası takma izni verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Taksimetre ücretlerinin uzun süredir değişmediğini aktaran Can, lüks taksilerde tarifelerin çok pahalı olmadığını sözlerine ekledi.

 

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