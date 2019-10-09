İstanbul'da planlı elektrik kesintiler.. Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı bölgelerinde yapılan planlı kesintilerin yanı sıra meydana gelen arızaların ardından ekiplerin müdahale ettiği bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki elektrikler kesinti olan bölgelerde ne zaman gelecek? İşte bölge bölge İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintilerinin düzeleceği o saatler

09 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı (Avrupa Yakası)

- BARBAROS Mh., 6/3. Sk., 6/1H Sk., 6/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28243-18570)



- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28344-9583 T.M.)



- NURTEPE Mh., KARASU Sk., KİTLE Sk., KARADENİZ Sk., KARADUT Sk., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28345-9094 T.M.)



- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28448-4455-4463)



- BİNBİRDİREK Mh., AT MEYDANI Cd., BİNBİRDİREK MEYDANI Sk., DR. ŞEVKİBEY Sk., DOSTLUK YURDU Sk., DİVANYOLU Cd., IŞIK Sk., KLOD FARER Cd., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28516-2442 TM)



- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., PITIRCIK Sk., ELİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28567-25825)



- ŞİRİNTEPE Mh., AMBER Sk., ARMAĞAN Sk., ADAŞ Sk., AZMİ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., PAŞAKÖY Sk., ADİL Sk., AYLA Sk., ABİDE Sk., SULTAN SELİM Mh., BEREKET Sk., BURGAZ Sk., TOPALOĞLU Sk., BAKAY Sk., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28598-9188 T.M. )



- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., ERGUVAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28618-1230)



- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:0028619-1622)



- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28620-1621)



- FATİH Mh., 858. Sk., 861. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28576-21624 DEPAR - 1)



- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28582-20018)



- CİHANGİR Mh., BAŞKURT Sk., PÜRTELAŞ Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., SAĞIROĞLU Sk., ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., TAK-I ZAFER Cd., OSMANLI Sk., İNÖNÜ Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., TAYYARECİ ETHEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28636-3540)



- ŞİRİNTEPE Mh., ABİDE Sk., ANIT Sk., ARDIÇ Sk., ÖZER Sk., ARMAĞAN Sk., FATİH Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ALTINDAL Sk., ATLI Sk., GÜLŞAH Sk., ATILGAN Sk., KAVİM Sk., GÜZELDERE Cd., ASIM Sk., AKYAZI Sk., ADA Sk., AŞKIN Sk., LOKMAN Sk., ADAŞ Sk., ADİL Sk., SULTAN SELİM Mh., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28600-9312 T.M.)



- GÜMÜŞSUYU Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., SARAY ARKASI Sk., ÖMER AVNİ Mh., SARAY ARKASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28637-3485)



- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AŞIKLAR Sk., CAMBAZOĞLU Sk., ÇAYLAK Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., LAMARTİN Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TOPÇU Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., TARLABAŞI Bul., BASMA TULUMBA Sk., ÇAM DALI Sk., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., PELESENK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28639-3728)



- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28655-3950)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28664-28201)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28665-28202)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28667-28204)



- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28668-28184)



- HARMANTEPE Mh., ATLAS Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., TUĞ Sk., GÜNEŞLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28644-9212 T.M.)



- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28648-28519)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28663-29288)



- ESENTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28647-28390)



- SANCAKTEPE Mh., BÜYÜKYALI Cd., ALBAYRAK Cd., HALİL ALBAYRAK Cd., RAHMİ ALBAYRAK Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., EMİRSULTAN Cd., MELİH CEVDET ANDAY Cd., MEMDUHOĞLU Cd., ERTUĞRULGAZİ Cd., AKÇAKOCA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28703-25187-25042-25389-25257-25088-25248-25398-25379-26195-25579-25575-25044-25748-25047-25048-25405-25049-25802-25052)



- CEBECİ Mh., 2803. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28685-28016)



- ÇOBANÇEŞME Mh., MİMARSİNAN Sk., PİRİ REİS Sk., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28718-31019)



- TOZKOPARAN Mh., CEVAT AÇIKALIN Cd., SÜVARİ Sk., TOPÇU Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., EŞİTLER Sk., ERDEMLİ Sk., KOPUZ Sk., MEHTER Sk., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28688-665)



- TOZKOPARAN Mh., TOPÇU Sk., SÜVARİ Sk., MEHTER Sk., ERDEMLİ Sk., EŞİTLER Sk., KOPUZ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28691-030)



- ZAFER Mh., BABİL Sk., BORLU Sk., AHMET YESEVİ Cd., BATARYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28719-31002)



- AMBARLI Mh., NADAS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28744-21253)



- ZAFER Mh., BORLU Sk., BATARYA Sk., BAHARGÜLÜ Sk., DUMLUPINAR Cd., HÜRRİYET Mh., ARALIK Sk., AHMET YESEVİ Cd., YONCA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28774-31002-31037-31464-31484-31479)



- HAVAALANI Mh., KIŞLA Cd., GÜNDAY Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28763-18343)



- HAVAALANI Mh., GÜNDAY Sk., GÖNLÜM Sk., GÜMÜŞ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28764-18342)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., REYHAN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28771-31182-31576-31183-31180-31119-31452-31222-31533-31019)



- ADNAN MENDERES Mh., FATİH SULTAN Cd., YAHYA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28773-28578)



- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28741-21186)



- AMBARLI Mh., TARLA Sk., HASAT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28743-21310)



- AMBARLI Mh., ERENCAN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28745-21180 - 21353)



- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLKBAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28746-21140)



- MURATBEY MERKEZ Mh., HÜRRİYET 3 Cd., BAHŞAYİŞ Mh., SÜTÇÜ PINAR Cd., DAĞ ÇİLEĞİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28805-23017 23146 23080 23335)



- CELALİYE Mh., BAĞLARBAŞI Cd., OVAYENİCE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28796-24022 24437 24547 24184 24531)



- 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 3/1. Sk., KIŞLA Cd., MATBAACILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28792-18279-18256-18246)



- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MİLLET Cd., TÜRKOBA Mh., DEĞİRMEN YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28803-24515 24481 24545 24134 24114 24179 24546 23383 24131)



- CELALİYE Mh., EGELİ Sk., ŞİLE Sk., AKDENİZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28797-24180 24343 24377 24007 24030 24470 )



- CELALİYE Mh., CUMHURİYET Cd., BEYAZIT Cd., KAMİLOBA Mh., BAĞDATLI Cd., SUDİ ÖZKAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28800-24318 24187 24175 24469 24469 24276 24125 24271 24050)



- HÜRRİYET Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28801-24314)

09 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı (Anadolu Yakası)

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HEYBELİ MEKTEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT TEPESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: YALI RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: EFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAŞKÜREKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: RIHTIM

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: KEMENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SÜVARİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BELEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ERK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: PERÇEMLİ KIZ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DR.SAADETTİN OZANSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT POLİS ŞAHMERDANAĞA SAKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZENİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ATAKAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AZRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ERDAL YULALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MİTHAT YILMAZ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EKSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA 03:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: OSMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BESTEKAR DİLHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. İHSAN ÜNLÜER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NEŞET ÖMER 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZEAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİDUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKBAL ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BOYACI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UHUVVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİDUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BORULUMASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BERBERBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ASLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MUSAVAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BOYACI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA 03:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MÜRVER ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAL 03:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SERASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİMAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: OSMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KAZASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYBARS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İŞÇİMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMSAKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİLCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SÜTLÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KURUÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSTANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALİZE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SÜKUNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ARI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HÜLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AZRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZENCEFİL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ERCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SOYDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÖVGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAYDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ONGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KARAKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MUCİZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LALEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LİMONKABUĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HATMİÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖKŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TÜRKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MENZİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KURUÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAZHAR 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TILSIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PİRAMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SARIÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEDİR ÇIKMAZI 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZENNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PİŞEKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAVUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: IŞIKSAÇAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: LİMONLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DOLUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FİGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARAÇAM 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NARİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: İNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLDİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: DURSUN FAKIH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÜSTAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: TAZEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: MISRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NARİN 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: UZUNÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NAFİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜMÜŞLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜZEL KONUŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MEMALİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SIRDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: PAŞALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ŞENKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SİVAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KARAKIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: TAŞYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NOSTALJİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SAİT FAİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAKMAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: PENCERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DUMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KAŞKARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜRÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İNCİRLİ 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BABÜRŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YALIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PORTAKAL 11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: BEDESTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÖKYÜZÜ

16:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SADRAZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İHRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KEMAL KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MUAZZEZ

14:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAFRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: BATTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEFFAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÖZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KONUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ

11:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KARTANESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KAYACALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: YILANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: UZUN TARLA MEVKİ YOLU 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: TUĞRULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BİLGEHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BOĞAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇINARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇARDAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇAKILLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: MÜRŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KİRAZLIK 13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAŞKOMUTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CEVVAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYNALI KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFLANİ 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: RABİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ARDIÇLI

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL