İstanbul'da planlı elektrik kesintiler.. Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar semtlerindeki elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceğini ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Peki bugün İstanbul'un hangi bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte ilçe ilçe İstanbul'un tüm bölgelerinde meydana gelecek olan elektrik kesintileri.
İstanbul'un bazı bölgelerinde yapılan planlı kesintilerin yanı sıra meydana gelen arızaların ardından ekiplerin müdahale ettiği bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki elektrikler kesinti olan bölgelerde ne zaman gelecek? İşte bölge bölge İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintilerinin düzeleceği o saatler
09 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı (Avrupa Yakası)
- BARBAROS Mh., 6/3. Sk., 6/1H Sk., 6/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28243-18570)
- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28344-9583 T.M.)
- NURTEPE Mh., KARASU Sk., KİTLE Sk., KARADENİZ Sk., KARADUT Sk., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28345-9094 T.M.)
- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28448-4455-4463)
- BİNBİRDİREK Mh., AT MEYDANI Cd., BİNBİRDİREK MEYDANI Sk., DR. ŞEVKİBEY Sk., DOSTLUK YURDU Sk., DİVANYOLU Cd., IŞIK Sk., KLOD FARER Cd., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28516-2442 TM)
- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., PITIRCIK Sk., ELİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28567-25825)
- ŞİRİNTEPE Mh., AMBER Sk., ARMAĞAN Sk., ADAŞ Sk., AZMİ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., PAŞAKÖY Sk., ADİL Sk., AYLA Sk., ABİDE Sk., SULTAN SELİM Mh., BEREKET Sk., BURGAZ Sk., TOPALOĞLU Sk., BAKAY Sk., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28598-9188 T.M. )
- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., ERGUVAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28618-1230)
- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:0028619-1622)
- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28620-1621)
- FATİH Mh., 858. Sk., 861. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28576-21624 DEPAR - 1)
- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28582-20018)
- CİHANGİR Mh., BAŞKURT Sk., PÜRTELAŞ Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., SAĞIROĞLU Sk., ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., TAK-I ZAFER Cd., OSMANLI Sk., İNÖNÜ Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., TAYYARECİ ETHEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28636-3540)
- ŞİRİNTEPE Mh., ABİDE Sk., ANIT Sk., ARDIÇ Sk., ÖZER Sk., ARMAĞAN Sk., FATİH Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ALTINDAL Sk., ATLI Sk., GÜLŞAH Sk., ATILGAN Sk., KAVİM Sk., GÜZELDERE Cd., ASIM Sk., AKYAZI Sk., ADA Sk., AŞKIN Sk., LOKMAN Sk., ADAŞ Sk., ADİL Sk., SULTAN SELİM Mh., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28600-9312 T.M.)
- GÜMÜŞSUYU Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., SARAY ARKASI Sk., ÖMER AVNİ Mh., SARAY ARKASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28637-3485)
- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AŞIKLAR Sk., CAMBAZOĞLU Sk., ÇAYLAK Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., LAMARTİN Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TOPÇU Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., TARLABAŞI Bul., BASMA TULUMBA Sk., ÇAM DALI Sk., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., PELESENK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28639-3728)
- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28655-3950)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28664-28201)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28665-28202)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28667-28204)
- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28668-28184)
- HARMANTEPE Mh., ATLAS Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., TUĞ Sk., GÜNEŞLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28644-9212 T.M.)
- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28648-28519)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28663-29288)
- ESENTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28647-28390)
- SANCAKTEPE Mh., BÜYÜKYALI Cd., ALBAYRAK Cd., HALİL ALBAYRAK Cd., RAHMİ ALBAYRAK Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., EMİRSULTAN Cd., MELİH CEVDET ANDAY Cd., MEMDUHOĞLU Cd., ERTUĞRULGAZİ Cd., AKÇAKOCA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28703-25187-25042-25389-25257-25088-25248-25398-25379-26195-25579-25575-25044-25748-25047-25048-25405-25049-25802-25052)
- CEBECİ Mh., 2803. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28685-28016)
- ÇOBANÇEŞME Mh., MİMARSİNAN Sk., PİRİ REİS Sk., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28718-31019)
- TOZKOPARAN Mh., CEVAT AÇIKALIN Cd., SÜVARİ Sk., TOPÇU Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., EŞİTLER Sk., ERDEMLİ Sk., KOPUZ Sk., MEHTER Sk., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28688-665)
- TOZKOPARAN Mh., TOPÇU Sk., SÜVARİ Sk., MEHTER Sk., ERDEMLİ Sk., EŞİTLER Sk., KOPUZ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28691-030)
- ZAFER Mh., BABİL Sk., BORLU Sk., AHMET YESEVİ Cd., BATARYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28719-31002)
- AMBARLI Mh., NADAS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28744-21253)
- ZAFER Mh., BORLU Sk., BATARYA Sk., BAHARGÜLÜ Sk., DUMLUPINAR Cd., HÜRRİYET Mh., ARALIK Sk., AHMET YESEVİ Cd., YONCA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28774-31002-31037-31464-31484-31479)
- HAVAALANI Mh., KIŞLA Cd., GÜNDAY Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28763-18343)
- HAVAALANI Mh., GÜNDAY Sk., GÖNLÜM Sk., GÜMÜŞ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28764-18342)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., REYHAN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28771-31182-31576-31183-31180-31119-31452-31222-31533-31019)
- ADNAN MENDERES Mh., FATİH SULTAN Cd., YAHYA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28773-28578)
- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28741-21186)
- AMBARLI Mh., TARLA Sk., HASAT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28743-21310)
- AMBARLI Mh., ERENCAN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28745-21180 - 21353)
- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLKBAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28746-21140)
- MURATBEY MERKEZ Mh., HÜRRİYET 3 Cd., BAHŞAYİŞ Mh., SÜTÇÜ PINAR Cd., DAĞ ÇİLEĞİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28805-23017 23146 23080 23335)
- CELALİYE Mh., BAĞLARBAŞI Cd., OVAYENİCE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28796-24022 24437 24547 24184 24531)
- 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 3/1. Sk., KIŞLA Cd., MATBAACILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28792-18279-18256-18246)
- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MİLLET Cd., TÜRKOBA Mh., DEĞİRMEN YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28803-24515 24481 24545 24134 24114 24179 24546 23383 24131)
- CELALİYE Mh., EGELİ Sk., ŞİLE Sk., AKDENİZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28797-24180 24343 24377 24007 24030 24470 )
- CELALİYE Mh., CUMHURİYET Cd., BEYAZIT Cd., KAMİLOBA Mh., BAĞDATLI Cd., SUDİ ÖZKAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28800-24318 24187 24175 24469 24469 24276 24125 24271 24050)
- HÜRRİYET Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28801-24314)
09 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı (Anadolu Yakası)
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HEYBELİ MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT TEPESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: AYYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: YALI RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: EFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAŞKÜREKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: RIHTIM
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: KEMENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SÜVARİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BELEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: PERÇEMLİ KIZ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DR.SAADETTİN OZANSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT POLİS ŞAHMERDANAĞA SAKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZENİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ATAKAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AZRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ERDAL YULALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MİTHAT YILMAZ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EKSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
|03:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: OSMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BESTEKAR DİLHAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. İHSAN ÜNLÜER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NEŞET ÖMER
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKBAL ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BOYACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UHUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BORULUMASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BERBERBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ASLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MUSAVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BOYACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
|03:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MÜRVER ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAL
|03:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SERASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİMAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: OSMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KAZASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYBARS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İŞÇİMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMSAKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİLCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SÜTLÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KURUÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALİZE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SÜKUNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ARI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AZRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZENCEFİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ERCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SOYDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÖVGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAYDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ONGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KARAKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MUCİZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LALEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LİMONKABUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HATMİÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÖKŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TÜRKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MENZİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KURUÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAZHAR
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TILSIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PİRAMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BEDİR ÇIKMAZI
|09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: LİMONLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DOLUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FİGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARAÇAM
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NARİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLDİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: DURSUN FAKIH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÜSTAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: TAZEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: MISRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NARİN
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: UZUNÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NAFİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜMÜŞLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜZEL KONUŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MEMALİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SIRDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: PAŞALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ŞENKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SİVAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KARAKIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: TAŞYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NOSTALJİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SAİT FAİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAKMAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: PENCERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DUMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KAŞKARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜRÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İNCİRLİ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BABÜRŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PORTAKAL
|11:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: BEDESTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÖKYÜZÜ
16:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SADRAZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İHRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KEMAL KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MUAZZEZ
14:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAFRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: BATTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEFFAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÖZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KONUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ
|11:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KARTANESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: KAYACALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: YILANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: UZUN TARLA MEVKİ YOLU
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: TUĞRULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BİLGEHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: BOĞAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇINARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇARDAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: ÇAKILLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: MÜRŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KİRAZLIK
|13:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDERE - Sokak: İMREN
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAŞKOMUTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CEVVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYNALI KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFLANİ
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: RABİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ARDIÇLI
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KURUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: AKSOY
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: GÜLLÜBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SIRMAPERDE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SARI KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SARUHAN
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: PEMBEKARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞLARİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAFERLER
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: İSMAİLPAŞA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLLÜBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SIRMAPERDE
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