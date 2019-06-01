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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
01.06.2019 - 14:29, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbulâ€™da plaj sezonu 4 Haziran'da açÄ±lÄ±yor

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Ä°stanbulâ€™da plaj sezonu 4 Haziran'da açÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yaz aylarÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte iÅŸlettiÄŸi plajlarda sezonu aÃ§Ä±yor. 4 Haziranâ€™da baÅŸlayacak sezon boyunca Ä°stanbullular Caddebostan, GÃ¼neÅŸ ve MenekÅŸe PlajlarÄ±â€™ndan faydalanabilecek.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), Anadolu YakasÄ±â€™ndaki Caddebostan 1- 2-3 PlajlarÄ± ile Avrupa YakasÄ±â€™ndaki GÃ¼neÅŸ ve MenekÅŸe PlajlarÄ±â€™nda 2019 yÄ±lÄ± sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 4 Haziran itibariyle yapacak. Sezon boyunca Ä°stanbullulara hizmet verecek olan plajlar, haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼ sabah 08:00 ila akÅŸam 19:00 saatleri arasÄ±nda hizmet verecek.Â

Ä°stanbulâ€™da plaj sezonu 4 Haziranda aÃ§Ä±lÄ±yor

GÃœVENLÄ°K TEDBÄ°RLERÄ° HAD SAFHADA

Ä°BB, tarafÄ±ndan Ä°stanbullularÄ±n huzur iÃ§inde bir yaz geÃ§irmesi iÃ§in plajlarda gÃ¼venlik tedbirleri de alÄ±nÄ±yor. Cankurtaran ekipleri Ä°stanbulâ€™daki toplam 47 bin 800 metre uzunluÄŸundaki 38 plajda geliÅŸmiÅŸ teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracÄ±, 190 gÃ¶zetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca gÃ¶revde olacak.

Ä°stanbulâ€™da plaj sezonu 4 Haziranda aÃ§Ä±lÄ±yor

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