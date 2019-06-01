Ä°stanbulâ€™da plaj sezonu 4 Haziran'da açÄ±lÄ±yor
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yaz aylarÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte iÅŸlettiÄŸi plajlarda sezonu aÃ§Ä±yor. 4 Haziranâ€™da baÅŸlayacak sezon boyunca Ä°stanbullular Caddebostan, GÃ¼neÅŸ ve MenekÅŸe PlajlarÄ±â€™ndan faydalanabilecek.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), Anadolu YakasÄ±â€™ndaki Caddebostan 1- 2-3 PlajlarÄ± ile Avrupa YakasÄ±â€™ndaki GÃ¼neÅŸ ve MenekÅŸe PlajlarÄ±â€™nda 2019 yÄ±lÄ± sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 4 Haziran itibariyle yapacak. Sezon boyunca Ä°stanbullulara hizmet verecek olan plajlar, haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼ sabah 08:00 ila akÅŸam 19:00 saatleri arasÄ±nda hizmet verecek.Â
GÃœVENLÄ°K TEDBÄ°RLERÄ° HAD SAFHADA
Ä°BB, tarafÄ±ndan Ä°stanbullularÄ±n huzur iÃ§inde bir yaz geÃ§irmesi iÃ§in plajlarda gÃ¼venlik tedbirleri de alÄ±nÄ±yor. Cankurtaran ekipleri Ä°stanbulâ€™daki toplam 47 bin 800 metre uzunluÄŸundaki 38 plajda geliÅŸmiÅŸ teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracÄ±, 190 gÃ¶zetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca gÃ¶revde olacak.
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