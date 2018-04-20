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    İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

    DHA
    20.04.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul Terörle Mücadele Şubesince yakalanan 21 örgüt üyesinin, terör örgütü PKK’nın sözde gençlik kolları olarak gösterilen DGH’ya mensup oldukları öğrenildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 17 GÖZALTI

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün Başakşehir, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: gündem
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