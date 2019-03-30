İstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı
GeriGündem İstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

İstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı

İstanbul’da sabaha karşı PKK’ya yönelik operasyonda,  31 Mart yerel seçimler öncesi silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 90 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimleri öncesi PKK’nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) üyesi örgüt üyelerinin eylem hazırlığı içinde oldukları yönünde bilgi aldı. Örgüt üyelerinin İstanbul’da güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve ATM’lere, siyasi parti ilçe teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik silahlı, El yapımı Patlayıcılı, Molotof Kokteylli, havai fişekli, ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgiler elde edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye’de 127 örgüt üyesinin yakalanması için 127 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri, Özel Harekat Timleri desteğinde girdi. Operasyonda 12’si yaşları küçük 90 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Aramalarda örgütün propagandasında kullanılan bez parçaları, dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde 31 Mart yerel seçimleri öncesi terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) içerisinde ilimizde faaliyet gösteren şahısların terör örgütü elebaşına uygulanan sözde tecritin kaldırılması, süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekiline destek olmak ve cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri isimli oluşum içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısların talimatıyla, terör örgütüne yakın kesimin yoğun olarak yaşadığı ilçelerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve ATM’lere, siyasi parti ilçe teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik özellikle silahlı, EYP’li,(El Yapımı Patlayıcı) Molotof Kokteylli, havai fişekli, ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri şeklinde bilgi edinilen 127 şahsa yönelik” operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

Gözaltına alınan 90 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe Operasyonu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özellikle vurgu yapıyorum' dedi ve bu çağrıda bulundu

İstanbul’da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden sonra meclise sunacağız