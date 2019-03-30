İstanbul'da PKK operasyonu! 90 örgüt üyesi gözaltına alındı
İstanbul’da sabaha karşı PKK’ya yönelik operasyonda, 31 Mart yerel seçimler öncesi silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 90 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimleri öncesi PKK’nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) üyesi örgüt üyelerinin eylem hazırlığı içinde oldukları yönünde bilgi aldı. Örgüt üyelerinin İstanbul’da güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve ATM’lere, siyasi parti ilçe teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik silahlı, El yapımı Patlayıcılı, Molotof Kokteylli, havai fişekli, ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgiler elde edildi.
Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye’de 127 örgüt üyesinin yakalanması için 127 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri, Özel Harekat Timleri desteğinde girdi. Operasyonda 12’si yaşları küçük 90 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Aramalarda örgütün propagandasında kullanılan bez parçaları, dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde 31 Mart yerel seçimleri öncesi terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) içerisinde ilimizde faaliyet gösteren şahısların terör örgütü elebaşına uygulanan sözde tecritin kaldırılması, süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekiline destek olmak ve cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri isimli oluşum içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısların talimatıyla, terör örgütüne yakın kesimin yoğun olarak yaşadığı ilçelerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve ATM’lere, siyasi parti ilçe teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik özellikle silahlı, EYP’li,(El Yapımı Patlayıcı) Molotof Kokteylli, havai fişekli, ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri şeklinde bilgi edinilen 127 şahsa yönelik” operasyonun başlatıldığı duyuruldu.
Gözaltına alınan 90 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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