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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

İstanbul'da pırlantacı Gamze’ye borç infazı

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İstanbul'da pırlantacı Gamze’ye borç infazı

İstanbul Eyüp’te, 58 yaşındaki işadamı Hakkı D., kendisinden 750 bin lira borç alıp ödemeyen 31 yaşındaki pırlantacı Gamze Ceylan’ı başından vurdu...

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları belirtildi.

Genç kadının işadamından iş kurma vaadiyle 750 bin lira aldığı, geri ödemeyince ikilinin sokak ortasında tartıştığı sırada korkunç olayın yaşandığı anlatıldı. Hakkı D. ifadesinde, Ceylan ile aralarında duygusal yakınlık olduğunu iddia etti. Hakkı D., Ceylan'dan 750 bin lira alacağı olduğunu ve 3 aydır ödeme yapmadığını ileri sürdü.

"ARACI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN SİLAH PATLADI"

İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü. Adli Tıp raporunda ise Ceylan'ın kafasından vurulduğunun anlaşıldığı, kafatası kemik kırıklarının mevcut olduğu, ateşli silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Tutuklanan zanlı hakkında müebbet hapis istendi.

 

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