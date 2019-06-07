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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Kağıthane'de dehşet! Patronlarını vurup kaçtılar...

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Kağıthane'de dehşet! Patronlarını vurup kaçtılar...

Kağıthane’deki bir fırında konuşmak için yanına gittikleri patronlarını ofisinde tabancayla göğsünden vurarak kaçan iki zanlı, polis ekipleri tarafından Kocaeli’de kıskıvrak yakalandı. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında bir fırında meydana gelen olayda, iki eski çalışan iş yerine girerek bir üst kattaki ofise çıktı. Burada şahıslar eski patronları İlker Pisikoğlu (40) ile görüşmeye başladı. Görüşmeden kısa bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede iddiaya göre şahıslardan biri belinden çıkarttığı tabanca ile Pisikoğlu’nu 4-5 el ateş ederek göğsünden ve boynundan vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından şahıslar fırının arka kapısından hızla çıkarak kiraladıkları otomobile binip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler beklenildiği esnada ağır yaralı Pisikoğlu, vatandaşlar tarafından otomobil ile Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pisikoğlu’nun hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YARALI HALDE YÜRÜRKEN YERE YIĞILDI

Görüntülerde, fırın çalışanı patronunun bulunduğu ofise girmek istiyor. Ancak kapıyı zorlamasına rağmen açamıyor. Ardından içeriden sesleri duyan çalışan koşarak aşağıya iniyor. Daha sonra tekrar yukarıya çıkan çalışan kapıyı açıyor ama zanlıların elinde bıçak ve tabanca görünce yeniden aşağıya kaçıyor. Zanlılar ise ofisten çıkarak hızlı bir şekilde fırının arka kapısından kaçıyor. Zanlıların kaçmasının ardından yaralının annesi ofise giriyor. Panikle ofisten çıkan anne aşağıdan yardım istiyor. Yaralı adam ise ofisten çıktıktan sonra here yığılıyor. Yanına gelen çalışanlar yardım ettikten sonra yaralıyı elleriyle fırından dışarıya çıkartıyor. Vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.

Kağıthanede dehşet Patronlarını vurup kaçtılar...

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerinin Abdulkadir Ö. (29) ve Eren U. (21) olduğunu tespit etti. Şahısların olaydan sonra kiralık otomobil ile şehir dışına kaçtıklarını belirleyen polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemesi sonucu Kocaeli’ye gittiklerini belirledi. Hemen yola çıkan ekip, şahısların saklandıkları adresi belirleyerek takibe aldı.

NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan takipler sonucunda şahısların olaydan sonra kaçtıkları araca bindiğini gören polis, takibini sürdürdüğü şahısların ilçede bir kafeteryaya gittiğini gördü. Ardından otomobilin ve kafeteryanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, mekandan çıkan şahısları silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda şahıslarla birlikte olayda kullandıkları silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine teslim edilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

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