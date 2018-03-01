Ä°stanbul'da panik anlarÄ±... BÃ¶yle kurtarÄ±ldÄ±lar

YangÄ±n KaÄŸÄ±thaneâ€™de 6 katlÄ± iÅŸ merkezinde saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. GiriÅŸteki elektrik panosunda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen yangÄ±n nedeniyle binayÄ± yoÄŸun duman kapladÄ±.
Ãœst katlardaki atÃ¶lyelerde Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§eride mahsur kaldÄ±. Pencere ve Ã§atÄ±ya Ã§Ä±kanlar itfaiyeyi bekledi. Ä°tfaiye beklenirken Ã§evredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardÄ±m etti.
YoÄŸun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã¿Bir sÃ¼re sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanlarÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.