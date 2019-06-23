İstanbul’da oy verme işlemi saat kaçta bitecek? Sandıklar ne zaman açılacak?
İstanbullular, bugün büyükşehir belediye başkanını belirlemek için sandıkça başında. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinde karar kılınması nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Peki, İstanbul’da oy verme işlemi saat kaçta bitecek? Sandıklar ne zaman açılacak?
Yenilenmesine karar verilen İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılıyor. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, seçmen kağıdı bilgileri doğrultusunda oy verme işlemini gerçekleştirecek. Peki, Yenilenmesine karar verilen İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) seçimleri saat kaça kadar devam edecek, oy verme işlemi saat kaçta bitecek? İşte 23 Haziran 2019 oy verme saatleri
Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin
Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
2- Oy verme saatine dikkat edin
İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.
3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın
Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin
Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.
7 - Oy pusulasını kontrol edin
Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın
Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.
10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.
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