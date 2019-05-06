İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri

Türkiye’nin dört bir yanında ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Başkent Ankara'da ilk sahur 6 Haziran Pazartesi sabahı 03.19'a kadar, ilk iftar ise 20.22'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 17 saatlerini oruçlu geçirecek. Peki, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul başta olmak üzere yurt geneli iftar saatleri

İSTANBUL İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ

En kısa oruç Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'da tutulacak



Dünyada en kısa orucu, yaklaşık 9 saatle Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'da yaşayan Müslümanlar tutacak. Avustralya'nın başkenti Sydney'de de oruç 12,5 saat tutulacak. Sydney'liler ilk sahura saat 05.21'e kadar kalkacak. İlk oruçlarını ise 16.59'da açacaklar.

İskandinav ülkelerinde oruç süresi yaklaşık 22 saat



Kuzey kutbuna yakın olan İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Tromso kentleri ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik'ta oruç süresi yaklaşık 22 saati bulacak. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, ilk sahura sabah 02.24'e kadar kalkacak, ilk gün oruçlarını da 22.02'de açacak. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayanlar için de imsak 02.46'da başlayacak, ilk iftar ise 22.37'de yapılacak. Stockholm ve Oslo'daki Müslümanlar da yaklaşık 20 saatlerini oruçlu geçirecek.



İftar saati farklılıklarının nedeni

Diyanet İşleri Başkanlığı'na, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorular geldiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, namaz vakitlerinin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle ilgili olduğunu, bulunulan yerin enlem, boylam ve güneş ışığının hareketini hesaba kattıklarını belirtti.

İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık'a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, "Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. 'İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?' gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir" bilgisini verdi.