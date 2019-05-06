İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri
GeriGündem İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? Yurt geneli iftar saatleri

İstanbullular, 2019 Ramazan ayının ilk sahurunu saat 04.09’da yaptı. Sahur ardından iftar için bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının illere göre hazırladığı imsakiyelere göre, 6 Haziran Pazartesi günü ramazanın ilk iftarı Türkiye’nin en doğusunda yapılacak. Peki, İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? İşte yurt geneli iftar saatleri

Türkiye’nin dört bir yanında ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Başkent Ankara'da ilk sahur 6 Haziran Pazartesi sabahı 03.19'a kadar, ilk iftar ise 20.22'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 17 saatlerini oruçlu geçirecek. Peki, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul başta olmak üzere yurt geneli iftar saatleri

İstanbulda oruç saat kaçta açılacak Yurt geneli iftar saatleri

İSTANBUL İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:0920:1221:46*
207.05.201904:0720:1321:47
308.05.201904:0520:1421:49
409.05.201904:0320:1521:51
510.05.201904:0220:1621:52

En kısa oruç Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'da tutulacak

Dünyada en kısa orucu, yaklaşık 9 saatle Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'da yaşayan Müslümanlar tutacak. Avustralya'nın başkenti Sydney'de de oruç 12,5 saat tutulacak. Sydney'liler ilk sahura saat 05.21'e kadar kalkacak. İlk oruçlarını ise 16.59'da açacaklar.
İskandinav ülkelerinde oruç süresi yaklaşık 22 saat

Kuzey kutbuna yakın olan İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Tromso kentleri ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik'ta oruç süresi yaklaşık 22 saati bulacak. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, ilk sahura sabah 02.24'e kadar kalkacak, ilk gün oruçlarını da 22.02'de açacak. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayanlar için de imsak 02.46'da başlayacak, ilk iftar ise 22.37'de yapılacak. Stockholm ve Oslo'daki Müslümanlar da yaklaşık 20 saatlerini oruçlu geçirecek.

İftar saati farklılıklarının nedeni

Diyanet İşleri Başkanlığı'na, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorular geldiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, namaz vakitlerinin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle ilgili olduğunu, bulunulan yerin enlem, boylam ve güneş ışığının hareketini hesaba kattıklarını belirtti.

İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık'a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, "Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. 'İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?' gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir" bilgisini verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu: Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Ankara'da kaçmaya çalışan sürücü bir polisi şehit etti

YÖK'ten yeni karar: Sınırlama kaldırıldı

Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi