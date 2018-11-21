İstanbul'da organik çiftlikten çıktı! 13 milyon değerinde
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Van ve Gaziantep’te düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda 13 milyon TL değerinde 350 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Van’da eroinin ele geçtiği TIR’ın Afganistan’dan itibaren uydudan takip edildiği belirtildi. Silivri’de organik tarım yapılan çiftlikte 250 kilo skunk ele geçti. Operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir uyuşturucu çetesinin Afganistan’dan yüklü miktarda eroini Avrupa ülkelerine götüreceği yönünde bilgi aldı. Uyuşturucunun taşındığı TIR Afganistan’dan itibaren uydudan takip altına alındı. TIR’ın İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığının belirlenmesiyle, yerden de ekipler sıcak takibe başladı. TIR’a yolda arıza yapmış süsü verilerek bir çekiciye yüklendi. Van’a getirilen TIR’a operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Alfa’nın da katıldığı TIR’ın çekici kısmında yapılan aramada 90 kilo eroin ele geçti. Operasyonda, TIR şoförü ve sevkiyat sorumlusu gözatına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi üzerine Silivri Selimpaşa’da organik tarım yapılan bir çiftliği bastı. Çiftliğin içindeki villanın çatısında yapılan aramada 250 kilo skunk ele geçti. 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, eroin taşındığı bilgisi üzerine Silivri’de bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kamyonda 3 yangın tüpünün bulunmasından şüphelenen ekipler yangın tüplerini açtı. Yangın tüplerinden 10 kilo eroin ele geçti. 3 operasyonda, F.C, V.A, S.G, R.K, E.B. ve F.Ö gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 tabanca da ele geçirildi. 6 kişi Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyelerde tutuklandı.
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