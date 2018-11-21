İstanbul'da organik çiftlikten çıktı! 13 milyon değerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da organik çiftlikten çıktı! 13 milyon değerinde
GeriGündem İstanbul'da organik çiftlikten çıktı! 13 milyon değerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN
21.11.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

İstanbul'da organik çiftlikten çıktı! 13 milyon değerinde

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Van ve Gaziantep’te düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda 13 milyon TL değerinde 350 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Van’da eroinin ele geçtiği TIR’ın Afganistan’dan itibaren uydudan takip edildiği belirtildi. Silivri’de organik tarım yapılan çiftlikte 250 kilo skunk ele geçti. Operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir uyuşturucu çetesinin Afganistan’dan yüklü miktarda eroini Avrupa ülkelerine götüreceği yönünde bilgi aldı. Uyuşturucunun taşındığı TIR Afganistan’dan itibaren uydudan takip altına alındı. TIR’ın İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığının belirlenmesiyle, yerden de ekipler sıcak takibe başladı. TIR’a yolda arıza yapmış süsü verilerek bir çekiciye yüklendi. Van’a getirilen TIR’a operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Alfa’nın da katıldığı TIR’ın çekici kısmında yapılan aramada 90 kilo eroin ele geçti. Operasyonda, TIR şoförü ve sevkiyat sorumlusu gözatına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi üzerine Silivri Selimpaşa’da organik tarım yapılan bir çiftliği bastı. Çiftliğin içindeki villanın çatısında yapılan aramada 250 kilo skunk ele geçti. 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, eroin taşındığı bilgisi üzerine Silivri’de bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kamyonda 3 yangın tüpünün bulunmasından şüphelenen ekipler yangın tüplerini açtı. Yangın tüplerinden 10 kilo eroin ele geçti. 3 operasyonda, F.C, V.A, S.G, R.K, E.B. ve F.Ö gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 tabanca da ele geçirildi. 6 kişi Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyelerde tutuklandı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

3 kardeş dehşet saçtı! Cezaevine böyle gitti

At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!

Kâbus gibi olay! Yer Ankara