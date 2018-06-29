İstanbul'da operasyon... Helenistik dönem eserleri ele geçirildi

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine yapılan takibin ardından operasyon düzenlendi.

M.D adlı kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet Helenistik döneme ait 20 santimetre uzunluğunda 2 kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykel, 11 adet Helenistik döneme ait bronz sikkeler, 1 adet bronz Helenistik döneme ait şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 33 mermi ele geçti.

M.D hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'ten adli işlem yapıldı.