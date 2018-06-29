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    İstanbul'da operasyon... Helenistik dönem eserleri ele geçirildi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.06.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda aralarında 2 kadın heykelinin de bulunduğu Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçti.

    İstanbulda operasyon... Helenistik dönem eserleri ele geçirildiGaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine yapılan takibin ardından operasyon düzenlendi.

    M.D adlı kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet Helenistik döneme ait 20 santimetre uzunluğunda 2 kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykel, 11 adet Helenistik döneme ait bronz sikkeler, 1 adet bronz Helenistik döneme ait şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 33 mermi ele geçti.

    M.D hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'ten adli işlem yapıldı.

    İstanbulda operasyon... Helenistik dönem eserleri ele geçirildi

    Etiketler: Helenistik dönem , tarihi eser , tarihi eser operasyonu , İstanbul , son dakika , haberler
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