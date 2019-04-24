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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

İstanbul’da ölüm tuzağı! Telefondaki kadın ‘Düğünümüz var, acil’ dedi sonrası…

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İstanbul’da ölüm tuzağı! Telefondaki kadın ‘Düğünümüz var, acil’ dedi sonrası…

Cezaevi firarisi Erol K., eski kiracısı kadını kullanarak husumetli olduğu kuzenini tuzağa düşürdü. Kuzen Öztürk Karateke, tadilat için çağırıldığı evde silahla öldürüldü.

İstanbul Sultanbeyli'de çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 3 yıldır tutuklu olduğu cezaevinden firar eden Erol K., husumetli olduğu kuzeni Öztürk Karateke'yi (32) tuzağa düşürerek öldürdü. Olay önceki gün Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah’tan Furkan Kara’nın haberine göre; Erol K., eski kiracısı olan kadını kullanarak plastik doğrama işi yapan kuzenini tuzağa düşürdü. Kadın, kapı ve pencereleri değiştirmesi için Karateke'ye telefon etti. Karateke ilk olarak iş yoğunluğu gerekçesiyle teklifi reddetti. Ancak kadın "Düğünümüz var, acil" diyerek ısrar etti. Bunun üzerine Karateke önceki gün öğle saatlerinde verilen adrese gitti. Bir daha da ondan haber alınamadı. Ailesi polise başvurdu. Ertesi gün de Karateke'nin evine gittiği kadın, polisi arayarak evinde cinayet işlendiği ihbarında bulundu.

ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞ

Polis 3 katlı binanın son katındaki daireye kapıyı kırarak girdi. Evin içinde silahla vurulmuş halde bulunan Karateke'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesi ise sinir krizi geçirdi. Olayın faili olarak aranan Erol K., yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden firar etmişti. İddiaya göre; kuzeniyle arasında eskiye dayalı bir husumet bulunuyordu. Erol K.'nin kuzeninin arabasını da çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Erol K.'nin arkadaş çevresine, aile içinde öldüreceklerinin listesini yaptığını ve sırayla herkesi öldüreceğini anlattığı iddia edildi. Polis şüpheliyi arıyor.

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