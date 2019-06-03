İstanbul’da olalım
Millet İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Twitter hesabından Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.
İmamoğlu, yenilenecek İstanbul seçimleri için katılım çağrısı yaptığı mesajında şunları söyledi: “Ramazan Bayramımız mübarek olsun; huzur, umut, mutluluk kalplerinizden hiç eksik olmasın. Büyüklerimizi ziyaret edelim, onların hayır duasını alalım. İstanbullu hemşehrimlerimden de özel bir ricam var. 23 Haziran günü mutlaka ama mutlaka İstanbul’da olalım. Çünkü o gün hep birlikte bu ülkeye güzel bir bayram hediyesi vereceğiz.”
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