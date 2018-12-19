İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte kar tatili yaşayacak olan iller
İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusu, yüz binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle eğitime ara veriliyor. Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İşte kar tatiliyle ilgili gelen son haberler.
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.
Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Kar yağışının devam ettiği Silivri'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?
Meteoroloji dün uyarmıştı, kar yağışı bugün İstanbul'da başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra İstanbul Boğazı çevresinde etkili oldu. Yağışın artması ile birlikte trafikte özellikle iş çıkış saatinde yoğunluk yaşanmaya başladı.
İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte öğrencilerin umutları da tükendi. Öğrenciler İstanbul'da kar tatili yaşanacak mı sorusunu sorgulamaya devam ediyor. Kar tatiliyle ilgili tüm açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
KEŞAN'DA OKULLAR TATİL
Edirne'nin Keşan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle taşıma yoluyla okullarına giden öğrenciler için 20 Aralık Perşembe gününün tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde, yollardaki buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık
2018 Perşembe günü, taşıma yoluyla gelen öğrenciler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.
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