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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/ İSTANBUL
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da okul servisleri ve taksiye zam

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İstanbul’da okul servisleri ve taksiye zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin dünkü toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.

İstanbul’da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 13 zam yapıldı. 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya, 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 3-5 kilometrelerdeki 289 liraya, 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya, 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya, 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya, 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 5 TL

Minibüslere ve taksi ücretlerine de yüzde 25, dolmuşa yüzde 24 zam yapıldı. Minibüs ücretlerinde öğrenci 0-6 km 1.5 TL, 6 km sonrası 2 TL, indi-bindi ücreti 2.5 TL uygulanacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak” dedi. 

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