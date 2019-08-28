İstanbul’da okul servisleri ve taksiye zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin dünkü toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.
İstanbul’da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 13 zam yapıldı. 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya, 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 3-5 kilometrelerdeki 289 liraya, 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya, 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya, 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya, 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.
TAKSİMETRE AÇILIŞ 5 TL
Minibüslere ve taksi ücretlerine de yüzde 25, dolmuşa yüzde 24 zam yapıldı. Minibüs ücretlerinde öğrenci 0-6 km 1.5 TL, 6 km sonrası 2 TL, indi-bindi ücreti 2.5 TL uygulanacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak” dedi.
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